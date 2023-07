Traum von der DTM: Dresdner Rennfahrer Jonas Greif punktet in Hockenheim!

Dresden - Rennfahrer Jonas Greif (22) freut sich über seine ersten Punkte. Denn die hat der Dresdner Student nicht etwa in Flensburg kassiert, sondern sich beim Porsche Carrera Cup in Hockenheim erkämpft. Für Jonas ist das ein Erfolg, der ihn seinem Ziel ein Stück näher bringt: Er will beim Porsche Super Cup Gas geben - und dann bei der DTM!