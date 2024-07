Bleibt Marquez auch in diesem Jahr der "King of Sachsenring"?

Hohenstein-Ernstthal - Es ist das Motorrad-Highlight des Jahres hierzulande, der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring. Der 41. Grand Prix auf der Traditionsstrecke bei Hohenstein-Ernstthal und der 85. auf deutschem Boden. Nach dem Rekordbesuch durch 233.196 Zuschauer an drei Tagen im Vorjahr winkt erneut eine Bestmarke.

Erweist sich Marc Marquez (31) auch 2024 als "King of Sachsenring"? Allerdings hat der Spanier starke Konkurrenz durch seine Ducati-Markenkollegen. © imago/ANP

Wann geht's los?



Am heutigen Freitag mit dem ersten freien Training (ab 8.30 Uhr/MotoE). Am morgigen Samstag stehen das Qualifying (ab 10.50 Uhr) und der MotoGP-Sprint (15 Uhr) auf dem Programm, dazu die beiden Läufe der Elektrorennserie MotoE (12.15/16.10 Uhr). Am Sonntag finden die drei Hauptrennen statt. Los geht es wie immer mit der Moto3 (11 Uhr), es folgen die Moto2 (12.15 Uhr) und als Höhepunkt die Königsklasse MotoGP (14 Uhr).

Wo sind die Rennen zu sehen?



Der Pay-TV-Sender Sky steigt mit dem Moto3-Training (am heutigen Freitag, 8.55 Uhr) in die Berichterstattung ein und zeigt alle folgenden Sessions. Im Free-TV ist DF1 ab dem Qualifying der MotoGP (am morgigen Samstag, 10.50 Uhr) dabei.

Wie viele Deutsche sind am Start?

Drei - und damit einer mehr als im Vorjahr. Honda-Testfahrer Stefan Bradl (Zahling/34) ist dank einer Wildcard in der MotoGP dabei, Rückkehrer Marcel Schrötter (Vilgertshofen/31) fährt in der Moto2. Im Red Bull KTM Ajo-Team ist der Oberbayer als Ersatzmann für den Türken Deniz Öncü im Einsatz, gut zwei Jahre nach seinem Abschied aus der Moto2 hatte Schrötter am vergangenen Wochenende in Assen sein Comeback gegeben (18.).

Eigentlich ist Schrötter in der Supersport-WM unterwegs. Lukas Tulovic (Eberbach/24), 2023 noch Moto2-Fixstarter, tritt in der MotoE an.