Dresdner Rennfahrer Jonas Greif steigt um

Dresden - Der Dresdner Rennfahrer Jonas Greif (23) steigt um - von Lamborghini auf Porsche. 2024 gab Jonas im Rennteam " Paul Motorsport Dresden " in der Rennserie ADAC GT Masters im 610-PS-Lamborghini Gas. 2025 wechselt er zurück zum Carrera Cup und wird im Porsche (510 PS) für den niederländischen Rennstall "GP Elite" fahren.

Mittlerweile kann Jonas von Rennsport und Coaching leben. Am Sonntag fliegt er zum neuen Team in die Niederlande. "Ich habe extra im Urlaub angefangen, Niederländisch zu lernen", verrät Jonas. Passend zum Land ist die Farbe seines Porsche: Orange-Schwarz.

"Ich kehre zum Carrera Cup zurück, weil ich gemerkt habe, dass dies die beste Rennserie für mich ist. Ich habe einen eigenen Wagen, kann doppelt so viele Rennen fahren und den familiären Umgang mit meinen Sponsoren beibehalten. Das ist mir sehr wichtig", sagt Jonas.

Das nächste Ziel: "2026 will ich beim Porsche Mobil 1 Supercup in Monaco dabei sein. Er fährt zwei Stunden vor der Formel-1-Weltmeisterschaft und Zehntausende Fans stehen dann an der Strecke. Das ist mein Traum."