Nach überraschendem DTM-Sieg: Dresdner Maximilian Paul fährt jetzt um die Meisterschaft!

Dresden - Da ist ihm ein überraschender Coup gelungen: Der Dresdner Maximilian Paul (24) geht jetzt regelmäßig bei der DTM an den Start und fährt um die Meisterschaft mit!

Anfang August gewann der Dresdner Maximilian Paul bereits einmal in der DTM. Jetzt startet er regelmäßig in der Rennsportserie. © PR/ADAC Motorsport

Es war die Sensation im vergangenen August: Paul ist aushilfsweise in der DTM mit einem Lamborghini gestartet und hat sich vom 13. Startplatz bis auf den ersten beim Zieleinlauf vorgearbeitet. Er gewann das Rennen – und die Aufmerksamkeit von Motorsportfans aus ganz Deutschland.

Am heutigen Montagnachmittag gaben die DTM und er gemeinsam bekannt, dass Paul in diesem Jahr die ganze Saison lang in der Rennsportserie starten wird!

TAG24 erklärte er vorab, dass er scharf auf das Abenteuer DTM ist: "Wir haben kurzfristig die Möglichkeit bekommen, mit einem eigenen Team zu starten und nutzen diese nun", so Maximilian Paul. "Ich hoffe, dass viele Fans an die Rennstrecken kommen und mich supporten."

Das erste Rennen findet schon Ende April in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) statt. Bis dahin gilt es, sich gründlich vorzubereiten.

"Die Planung im Vorfeld ist jetzt das wichtigste", führt der 24-jährige Lamborghini-Fahrer aus. "Ab Ende März sind wir dann auf der Teststrecke. Da muss alles klappen."