Streit um Niki Laudas Erbe nimmt vor Gericht eine neue Wende

Niki Lauda (†70) war in zweiter Ehe mit Birgit Lauda (45) verheiratet. Bis zu seinem Tod am 20. Mai 2019 waren beide elf Jahre lang miteinander verheiratet. © Rainer Jensen/dpa

Um zu bekommen, was ihr zusteht, verklagte Birgit Lauda (45), die Witwe des früheren Rennfahrers und Mutter seiner Zwillinge (14), im Juni 2020 die Privatstiftung von Niki Lauda. Die hatte der einstige Sportstar gegründet, um sein Vermögen in der Familie gerecht aufzuteilen.

Von Stiftungsseite wurde zunächst behauptet, Lauda habe gar nicht in Österreich, sondern auf Ibiza gelebt, berichtet die Kronen Zeitung. Aus diesem Grund seien auch die spanischen Gerichte zuständig. Später hieß es, Birgit Lauda sei erbunwürdig, weil sie angeblich die Existenz von Kunstwerken verschwiegen hatte, die in die Erbmasse hätten einfließen müssen.

Nicht zuletzt wurde die 45-Jährige in der Öffentlichkeit als gierig dargestellt.

Zwar hatte Niki Lauda versäumt, sein Testament zu ändern, doch in Österreich bekommt die Ehefrau vom Erbe einen Pflichtteil, so ist die gesetzliche Regelung. Der liegt bei einem Sechstel der Erbschaft, also bei rund 16 Prozent, und muss innerhalb eines Jahres nach dem Tod des Erblassers ausgezahlt werden.

Doch von dem Geld hat Birgit Lauda bis heute nichts gesehen. Dabei ist die Frist längst überschritten: Niki Lauda starb am 20. Mai 2019.

Warum der dreifache Weltmeister sein Testament nach der Hochzeit mit Birgit und der Geburt seiner Zwillinge Max und Mia nicht änderte, um es an die neue Familiensituation anzupassen, ist bis heute unklar. In der Stiftungsurkunde der Privatstiftung Lauda tauchen ihre Namen nicht auf.