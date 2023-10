Ausgerechnet wegen seines F1-Teamkollegen: Verstappen braucht in Mexiko Bodyguards!

Mexiko-Stadt (Mexiko) - Schon beim Großen Preis der USA, den er wie üblich souverän gewann , wurde Weltmeister Max Verstappen (26) von zahlreichen anwesenden mexikanischen Fans ausgebuht. Nun zieht der Formel-1-Zirkus weiter nach Mexiko - wo der Red-Bull-Pilot Bodyguards an die Seite gestellt bekommt!

Max Verstappen (26, h.) hat in der Heimat seines Teamkollegen Sergio Pérez (33, v.) offenbar wenig zu lachen. © Chandan Khanna / AFP

In Mexiko-Stadt findet am kommenden Wochenende der Große Preis von Mexiko statt. Vor Ort wird Max Verstappen dann in Begleitung von zwei Leibwächtern anzutreffen sein - wegen Sicherheitsbedenken!

"Max will das eigentlich nicht und ist entspannt. Aber wir haben Verantwortung für ihn. Deshalb wollen wir nur auf Nummer sicher gehen", sagte Red-Bull-Boss Helmut Marko (80) gegenüber f1-insider.com.

Aber wieso muss der bereits seit rund einem Monat als Konstrukteurs-Weltmeister feststehende Rennstall überhaupt "auf Nummer sicher gehen"?

Wie das Formel-1-Portal berichtete, hatte es schon vor den Pfiffen beim USA-Grand-Prix Drohungen auf Social Media gegen den 26-Jährigen gegeben - unter anderem wegen seines Teamkollegen Sergio Pérez (33)!