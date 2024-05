Er ist einfach nicht zu schlagen! Verstappen gewinnt auch in Imola

Max Verstappen (26) fuhr mal wieder zum Sieg. © ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Der Formel-1-Weltmeister gewann am Sonntag in Imola und nahm Ferrari die Hoffnung auf den ersten Heimsieg seit 2006. Die mit großen Ambitionen angereiste Scuderia musste sich mit dem dritten Platz des Monegassen Charles Leclerc zufrieden geben.

Zweiter wurde Lando Norris im McLaren, der in den letzten Runden noch einmal Druck auf Verstappen machen konnte.

Aufgrund der Niederlage in Miami gegen Norris, der eigenen Probleme im Training in Imola und der stark verbesserten Konkurrenz im Ferrari und McLaren schien Verstappen angeschlagen - doch der 26-Jährige konterte im Stile eines dreimaligen Weltmeisters und kitzelte in den letzten Runden des Grand Prix noch einmal alles aus seinem Auto und den abgenutzten Reifen heraus.

Der Titel, das machte Verstappen klar, wird auch in dieser Saison nur über ihn gehen. Mit jetzt 161 Punkten liegt der Niederländer klar auf Kurs, er baute seinen Vorsprung weiter aus.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) wurde Achter und verlor an Boden, Leclerc (113) ist in der WM nun der erste Verfolger des Weltmeisters.