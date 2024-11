Erster Sieg seit Juni! Verstappen-Triumph im Regen-Chaos: "In einer eigenen Welt"

São Paulo (Brasilien) - Max Verstappen schrie seine Freude laut heraus, stieg auf seinen Red Bull mit ausgebreiteten Armen und herzte seine Crew. "Jaaaaaa! Was für ein unglaubliches Rennen, Jungs. Wisst ihr, was das ist: Einfach wundervoll", funkte der Triumphator nach einem chaotischen und vor allem denkwürdigen Rennen in São Paulo noch aus Wagen.

Max Verstappen (27) krönte auf dem regennassen Kurs in São Paulo eine furiose Aufholjagd von Startplatz 17 mit seinem achten Saisonsieg. © Andre Penner/AP/dpa

"Er war in einer eigenen Welt", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko dem TV-Sender Sky: "So eine Demonstration hat alles gesprengt und ist die richtige Antwort auf alles, was in den letzten Wochen war."

Mit einer weltmeisterlichen Aufholjagd zu seinem ersten Grand-Prix-Sieg nach 133 Tagen brachte sich der 27 Jahre alte Niederländer im Red Bull für die vorzeitige WM-Krönung schon in drei Wochen im Glücksspielparadies Las Vegas in Position.

An einem von Unwettern, Crashs und Safety-Car-Phasen sowie Roten Flaggen geprägten Fomel-1-Wochenende auf dem Drama-Kurs von Interlagos raste Verstappen von Platz 17 zum Sieg beim Großen Preis von Brasilien vor begeisterten Fans.

"Ich hoffe, sie hatten ihren Spaß", sagte der Gewinner, dessen brasilianische Freundin Kelly Piquet ihm mit Tränen in den Augen auf dem Siegerpodest zuschaute.