Formel-1-Sprint in São Paulo: Geschenkter Sieg für Norris, Ermittlungen gegen Verstappen

São Paulo (Brasilien) - Lando Norris hat mit einem geschenkten Sieg den Rückstand im WM-Klassement auf Max Verstappen um weitere zwei Punkte verringert. Der Brite gewann am Samstag in São Paulo das Sprintrennen über rund 100 Kilometer vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Der Australier überließ Norris wie angekündigt den Sieg. Im Klassement liegt Norris nun 45 Punkte hinter Verstappen.

Im Rennen am Sonntag (18 Uhr MEZ) muss der dreimalige Weltmeister in seinem Red Bull wegen eines weiteren unerlaubten Motorwechsels per se fünf Startplätze zurück.

Sie zögerten es so lange wie möglich hinaus. In der 22. von 24 Runden war so weit, Piastri ließ Norris zu seinem ersten Sprintsieg überholen. Viel später hätte es nicht sein dürfen. Denn Nico Hülkenberg war mit seinem Haas liegengeblieben und löste eine virtuelle Safety-Car-Phase aus - das bedeutete: Überholen verboten. Als das Safety-Car wieder in die Box fuhr, versuchte es Verstappen gegen Norris, brach aber ab und gab sich mit Platz drei zufrieden.