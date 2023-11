Fans verblüfft: Formel-1-Star bringt Arsch-Kalender raus

Colorado (USA) - Im vergangenen Jahr sorgte Formel-1-Star Valtteri Bottas (34) mit einem außergewöhnlichen Foto für Schlagzeilen. Der Finne lag nackt in einem Bach und ließ es sich gut gehen. Sein Allerwertester grüßte den arglosen Betrachter oberhalb der Wasserkante. Jetzt legt Bottas nach!

Von 2017 bis 2021 fuhr Valtteri Bottas (34) für Mercedes und wurde hinter Lewis Hamilton (38) zweimal Vize-Weltmeister. © AFP/Andrej Isakovic

Der Alfa-Romeo-Pilot gewann damals die Herzen der Formel-1-Fans und Voyeure, die sich nicht nur für die sportliche Seite des 34-Jährigen interessieren.



Das Popo-Foto kam so gut an, dass sich der zweimalige Vize-Weltmeister der Königsklasse nun entschied, Nägel mit Köpfen zu machen und seinen Fans zu geben, was sie wollen: Alle vier Buchstaben – und zwar wieder und wieder!

Vom Fotografen Paul Ripke (42) ließ sich der Ex-Mercedes-Fahrer deshalb in allerlei Posen in Colorado fotografieren, die sein durch 220 Grand-Prix-Starts durchtrainiertes Sitzkissen in vorzüglicher Manier ins Rampenlicht stellen.

Die insgesamt 13 Bottas(s)-Fotos gibt es jetzt in einem Kalender für 2024 zu kaufen - für einen guten Zweck.

Denn wie die Beiden zusammen in einem Reel auf Instagram ankündigten, werden bei jedem verkauften Exemplar des Hosenboden-Festivals fünf Euro gespendet!