Feuer-Schock bei der Formel 1: Gleich zweimal brennt es neben der Strecke!

Shanghai (China) - Bei der Formel 1 geht es meist heiß her - in Shanghai allerdings ein wenig zu wörtlich! Vor dem Großen Preis von China fing das Gras neben der Strecke Feuer, als die Autos ihre Runden drehten - und das gleich zweimal.

Nach einer kurzen Unterbrechung konnte es weitergehen, doch direkt im Anschluss an das Q1 des Sprint-Qualifyings passierte es erneut! Diesmal brannte es bei Kurve fünf, der Start der zweiten Qualifying-Runde musste nach hinten verschoben werden.

Der erste Zwischenfall ereignete sich beim Freien Training am heutigen Freitagmorgen: Plötzlich gab es die rote Flagge, weil es neben der Rennstrecke plötzlich angefangen hatte, zu brennen!

Glücklicherweise begann es in SQ2, in Strömen zu regnen. © Andy Wong/AP

Im Laufe des Tages deckte die FIA dann aber doch noch auf, wie sich das Gras gleich zweimal entzünden konnte: "Nach einer ersten Überprüfung des Videomaterials sieht es so aus, als ob Funken von den Autos das Feuer in der Grasauslaufzone entfacht haben", teilte der Weltverband auf Anfrage von GPBlog hin mit.

Ein Problem, das so schnell sicher nicht behoben werden kann!

Die Veranstalter können also von Glück sagen, dass der Himmel im Anschluss seine Schleusen öffnete, auch in der Nacht von Freitag zu Samstag soll es am Shanghai International Circuit weiterhin regnen.

Ob das aber reicht, um bei den anstehenden Sprint-Rennen, Qualifying und Grand Prix an diesem Wochenende keine weiteren Brände auszulösen, ist fraglich. Schließlich hatte es auch vor zwei Tagen bereits geregnet, trotzdem entflammte das Gras zweimal.

Wieso das Problem beim Großen Preis von China bisher nicht auftauchte, liegt an der langen Abwesenheit der Motorsport-Königsklasse in Shanghai: Als die Formel 1 2019 zuletzt in China haltmachte, war die Rennserie noch nicht zu den Ground-Effect-Autos zurückgekehrt.

Dabei liegt der Bolide tiefer, befindet sich näher am Asphalt und neigt mehr dazu, Funken zu schlagen.