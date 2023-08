Fix: Deutscher Fahrer erhält Cockpit für die nächste Formel-1-Saison!

Nico Hülkenberg (36) ist derzeit der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1. © ERWIN SCHERIAU / APA / AFP

Seit 2010 ist er immer wieder in der höchsten Rennserie am Start, fuhr unter anderem für Force India und Renault (heute Alpine). Nach drei Jahren als Ersatzfahrer konnte sich Hülkenberg in dieser Saison bei Haas wieder ein Cockpit sichern, übernahm dabei aber den Platz von Schumacher und ist somit in dieser Saison der einzige deutsche Pilot.

Diesen Status könnte er auch in der nächsten Saison haben, denn sein Cockpit für die kommende Saison ist gesichert!

Wie der Rennstall selbst bekannt gab, verlängerte Haas die Verträge mit Hülkenberg und seinem dänischen Kollegen Kevin Magnussen (30) vorzeitig bis Ende 2024.

Teamchef Günther Steiner (58) war voll des Lobes für seine Fahrer: "Kevin und Nico haben sich von Anfang an gut verstanden, und gemeinsam haben sie Punkte geholt. Vor allem Nico hat sich im Qualifying hervorgetan - er schaffte es sechsmal ins Q3. Nachdem er seit 2019 nicht mehr Vollzeit in der Formel 1 gefahren ist, zeigt das, wie professionell er ist und wie gut er sich körperlich erholt hat."

"Bemerkenswert ist auch, wie viel Energie beide Fahrer mitbringen. Sie waren fantastisch, nicht nur in Bezug auf ihr Engagement innerhalb des Teams, sondern auch bei unseren Partner-Aktivitäten und bei Gelegenheiten für die Fans", erklärte Steiner.