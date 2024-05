Audi plant einen großen Coup in der Formel 1: Neues Team jagt diesen Ferrari-Star

Ingolstadt - Nico Hülkenberg (36) hat bereits unterschrieben, folgt demnächst ein ganz großer Name auf der Liste für das ab 2026 neu in der Formel 1 startende Team Audi-Sauber ? Angeblich baggert der Autobauer an einem Star-Fahrer von Ferrari.

Der Spanier Carlos Sainz (29) steht bei Sauber und damit beim künftigen Team Audi-Sauber ganz oben auf der Wunschliste. © Wilfredo Lee/AP/dpa

Der Spanier Carlos Sainz (29) soll auf der Wunschliste des deutschen Konzerns ganz oben stehen.

Wie Motorsport Total berichtet, will Sauber den Mann von der Scuderia gern abwerben, er hat für 2025 noch kein Cockpit. Allerdings sind auch andere Rennställe hinter dem Mann her, der bislang in seiner Karriere drei Grand-Prix-Siege feiern konnte.

Alessandro Alunni Bravi (49), Teamchef von Sauber, hat Gespräche mit Sainz bereits bestätigt. "Jeder weiß, dass es einen Top-Fahrer auf dem Markt gibt, und das ist Carlos Sainz. Jeder möchte Carlos in seinem Team haben", schwärmt er zudem vom Spanier.

Er sei einer der besten Fahrer, der sehr reif wirke, ein guter Fahrer, aber eben auch einer sei, der das Auto weiterentwickeln könne. Zudem seien seine Leistungen sowohl in den Qualifyings, als auch in den Rennen stark, so der Italiener, der sich mit der aktuellen Besetzung bei Ferrari natürlich bestens auskennt.