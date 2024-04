Formel-1-Comeback von Sebastian Vettel? Ausgerechnet er macht sich dafür stark

Sebastian Vettel beendete im Jahr 2022 seine Formel-1-Karriere, ließ sich dabei aber stets ein Hintertürchen offen. © Vincent Thian/AP/dpa

Niemand geringeres als Lewis Hamilton (39) praktizierte förmlich einen Lobgesang auf den viermaligen Weltmeister, der im Jahr 2022 - zumindest vorerst - Goodbye zur Königsklasse des Motorsports sagte.

"Ich würde es lieben, wenn Seb zurückkommen würde", äußerte sich der 39-Jährige, der sich zwischen den Jahren 2008 und 2020 insgesamt sieben Mal zum Formel-1-Champion kürte. Dass ausgerechnet er derart lobende Worte für einen seiner ärgsten Widersacher übrig hatte, verwunderte dann aber doch.

Immerhin uferte der stets erbitterte Kampf um die Spitzenpositionen auf der Strecke mindestens ein Mal komplett aus. Beim Aserbaidschan-Grand-Prix im Jahr 2017, als Vettel im Ferrari im direkten Titelduell mit Mercedes-Pilot Hamilton steckte, kam es zu gegenseitigen Provokationen auf der Piste, die schließlich in einer vermeintlich absichtlich durch den Deutschen heraufbeschworenen Kollision mündeten.

Seitdem ist jede Menge Zeit vergangen, der Groll verflog, der Respekt für einander blieb. Und so wüsste Hamilton auch direkt, wo der 36-Jährige in der kommenden Saison anheuern könnte - nämlich als sein Nachfolger bei Mercedes: "Ein deutscher Fahrer, ein mehrfacher Weltmeister und jemand, der unglaubliche Werte hat und das Team weiter nach vorne bringen kann", so Hamilton, der Mercedes in Richtung Ferrari verlassen wird.

Zudem befeuerten Aussagen des viermaligen Weltmeisters höchstselbst immer wieder Comeback-Spekulationen.