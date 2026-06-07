Formel-1-Drama: Max Verstappen gibt Monaco-Rennen auf!
Monaco - Formel-1-Debakel für Max Verstappen (28): Der Red-Bull-Pilot hat den Großen Preis von Monaco aufgeben müssen.
Beim Start des Glamour-GP am Sonntag blieb der durch das Qualifying auf Platz zwei gesetzte Niederländer zunächst stehen und musste zusehen, wie ihn das ganze Feld überholte, ehe sein Bolide schließlich doch ins Rollen kam.
Als Letzter unterwegs, setzte der 28-Jährige das Rennen entlang Luxus-Hotels, Casinos und Jachten jedoch nicht weiter fort, sondern kam am Ende der ersten Runde in die Box, wo sein Wagen schließlich abgestellt wurde.
Als Grund dafür machte der Vierfach-Weltmeister technische Probleme am Motor verantwortlich: "Ja, schade schon. Ja, da war es natürlich schon das Gefühl, vom Motor her nicht gut, und dann natürlich, ja, ersten paar Meter keine Power, und dann danach hat es sich natürlich sehr schlecht angefühlt, also motormäßig", erklärte er sichtlich enttäuscht nach dem Blitz-Aus.
Dieser Rückschlag stellt für Verstappen damit den bisherigen Tiefpunkt einer Saison dar, in der bislang so gut wie nichts zusammenpasst.
Max Verstappen erlebt enttäuschende Saison
Er liegt weit hinter seinen eigenen Erwartungen zurück, konnte bisher keines der sechs Rennen gewinnen. Enttäuschend.
Entsprechend lag der Rückstand auf WM-Leader und Mercedes-Überflieger Kimi Antonelli (19) vor dem Grand Prix von Monaco bei 90 Punkten.
Erstmeldung von 15.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.52 Uhr
Titelfoto: David Davies/PA Wire/dpa