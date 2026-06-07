Formel-1-Drama: Max Verstappen gibt Monaco-Rennen auf!

Monaco - Formel-1-Debakel für Max Verstappen (28): Der Red-Bull-Pilot hat den Großen Preis von Monaco aufgeben müssen.

Blitz-Aus: Formel-1-Star Max Verstappen (28) erlebte einen Tag zum Vergessen. © David Davies/PA Wire/dpa

Beim Start des Glamour-GP am Sonntag blieb der durch das Qualifying auf Platz zwei gesetzte Niederländer zunächst stehen und musste zusehen, wie ihn das ganze Feld überholte, ehe sein Bolide schließlich doch ins Rollen kam.

Als Letzter unterwegs, setzte der 28-Jährige das Rennen entlang Luxus-Hotels, Casinos und Jachten jedoch nicht weiter fort, sondern kam am Ende der ersten Runde in die Box, wo sein Wagen schließlich abgestellt wurde.

Als Grund dafür machte der Vierfach-Weltmeister technische Probleme am Motor verantwortlich: "Ja, schade schon. Ja, da war es natürlich schon das Gefühl, vom Motor her nicht gut, und dann natürlich, ja, ersten paar Meter keine Power, und dann danach hat es sich natürlich sehr schlecht angefühlt, also motormäßig", erklärte er sichtlich enttäuscht nach dem Blitz-Aus.

Dieser Rückschlag stellt für Verstappen damit den bisherigen Tiefpunkt einer Saison dar, in der bislang so gut wie nichts zusammenpasst.