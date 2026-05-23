Schock-Überfall für Legende der Formel 1: Vermummte stürmen Haus und bedrohen Familie

Nyon (Schweiz) - Schock für Formel-1-Legende Alain Prost (71) und seine Familie: Vermummte haben seine Villa am Genfersee gestürmt, den Ex-Fahrer am Kopf verletzt und seine Familie bedroht.

Alain Prost (71) wurde bei dem Überfall auf seine Villa in Nyon am Genfersee am Kopf verletzt. © IMAGO / PsnewZ

Wie der Schweizer Blick am späten Freitagabend berichtete, soll der Überfall bereits in den Morgenstunden des Dienstags stattgefunden haben.

Dabei hätten maskierte Räuber gegen 8.30 Uhr das Anwesen gestürmt und den viermaligen Weltmeister der Formel 1 sofort attackiert. Dabei soll er am Kopf verletzt worden sein. Die Täter bedrohten zudem seine Familie und forderten einen seiner Söhne auf, den Tresor der Familie zu öffnen.

Was genau gestohlen wurde, gaben weder Polizei noch Staatsanwaltschaft bekannt. Die Täter flüchteten nach dem Vorfall. Die Kantonspolizei von Waadtland leitete sofort eine Großfahndung ein, gesucht wurde mit Beamten, einer Hundestaffel, Sicherheitskräften und auch Spurensicherer waren im Einsatz.

Doch die Kriminellen konnten entkommen. Wie der Blick berichtet, liegt es nahe, dass es sich bei der Beute um teure Uhren handeln könnte, da Alain Prost bekanntermaßen mit der Marke "Richard Mille" zusammenarbeitet, die ihm sogar eine auf 30 Exemplare limitierte Sonderedition gewidmet hat.