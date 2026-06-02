Saison-Premiere! Formel-1-Rennen live im Free-TV zu sehen
Deutschland - Tolle Neuigkeiten für alle Formel-1-Fans: Zum ersten Mal in dieser Saison gibt es ein Rennen im Free-TV zu sehen.
Ausgerechnet der Kult-Grand-Prix von Monaco läuft an diesem Wochenende live bei RTL, wie der Privatsender selbst am Dienstag mitteilte.
Das Glamour-Rennen durch den berühmten Louis-II-Tunnel am Sonntag um 15 Uhr wird demnach ebenso übertragen wie schon tags zuvor auch das Qualifying (15.15 Uhr).
Darüber hinaus ergänzt der TV-Sender sein Sportprogramm um das MMA-Event Oktagon 89 ab 17.15 Uhr am Samstag, ehe im Anschluss das letzte DFB-Testspiel (Anstoß 20.30 Uhr) vor dem WM-Start gegen die USA folgt.
"Mit unserem ersten gemeinsamen Super-Sport-Wochenende machen wir für die Fans unmittelbar erlebbar, was der Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky Deutschland bedeutet: mehr Live-Sport, mehr Reichweite und mehr Möglichkeiten, große Sportmomente auf unterschiedlichen Plattformen zu erleben", heißt es in der offiziellen Mitteilung.
"Das ist ein Vorgeschmack auf die Sport-Erlebnisse, die wir künftig gemeinsam für die Fans schaffen werden."
Titelfoto: GABRIEL BOUYS / POOL / AFP