Formel-1-Hammer! Neues Team soll schon 2026 an den Start gehen

Michael Andretti (62) und General Motors haben sich förmlich ein Startrecht in der Formel 1 erstritten.

Grünes Licht für General Motors! Das sickerte am späten Freitagabend am Rande des Qualifyings an der Rennstrecke in Las Vegas durch.



Seit über einem Jahr kämpft der US-Hersteller um eine Zulassung in der größten Rennserie, erhielt 2023 vom Automobil-Weltverband FIA bereits das Go.

Doch die Formel als kommerzieller Rechteinhaber stellte sich bis jetzt quer. Der Grund: Die bestehenden Teams wollten die beträchtlichen Einnahmen nicht mit einem weiteren Rennstall teilen.

Jetzt der Durchbruch! General Motors soll ab 2026 mit der Konzernmarke Cadillac an den Start gehen.



Dafür schaltete Teamchef Michael Andretti (62) sogar die US-Justiz ein! Der Vorwurf: Eine Ablehnung sei ein Verstoß gegen das Kartellrecht. Nun ist eine Kompromisslösung in Sicht.