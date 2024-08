Keine Oranje-Party in den Niederlanden: Norris schnappt Vestappen Heimsieg weg!

Zandvoort (Niederlande) - Der entfesselte Lando Norris (24) hat Max Verstappen (26) die Oranje-Party in Zandvoort verdorben und den Großen Preis der Niederlande gewonnen. Beim Heimrennen des schwächelnden Formel-1-Weltmeisters triumphierte der britische McLaren-Pilot überlegen und fuhr seinen zweiten Saisonsieg ein.

Nico Hülkenberg (37) verpasste die Punkte knapp, der Haas-Pilot aus Emmerich wurde Elfter. Verstappens zuletzt schwacher Teamkollege Sergio Perez (34), über dessen Aus in der Sommerpause spekuliert worden war, kam als Sechster ins Ziel.

Der stärker eingeschätzte Oscar Piastri (23, Australien) landete dahinter. Die Mercedes-Piloten George Russell (26) und Lewis Hamilton (39, beide Großbritannien) fuhren diesmal deutlich am Podium vorbei.

Mit mehr als 22 Sekunden Vorsprung fuhr er jubelnd über die Ziellinie, Verstappen dagegen wartet nun schon fünf Rennen in Folge auf einen Sieg - eine solche Serie gab es für ihn seit 2020 nicht mehr.

Max Verstappen (26) musste sich bei seinem Heim-GP in den Niederlanden mit dem zweiten Platz begnügen. © Simon WOHLFAHRT / AFP

In der Weltmeisterschaft liegt Verstappen nach dem 15. von 24 Rennen noch immer recht komfortabel in Führung. 70 Punkte beträgt sein Polster auf Norris, doch auf dem Weg zum vierten WM-Titel nacheinander wartet noch einige Arbeit auf Verstappen, der in seinem 200. Grand Prix den Sieg verpasste.

Viel war im Vorfeld diskutiert worden. Würde Norris diesmal die Nerven behalten und einen guten Start hinlegen? Immerhin war der Brite schon dreimal von der Pole Position in ein Rennen gegangen - einen Sieg konnte er vom besten Startplatz bislang aber nicht holen.

Und tatsächlich kam Norris auch bei Sonnenschein in Zandvoort nicht gut weg. Die Fans an der niederländischen Nordseeküste jubelten laut, als Verstappen als Erster in die langgezogene Rechtskurve nach dem Start einbog.

Im Red Bull gelang es Verstappen dann zunächst, ein kleines Polster auf Norris herauszufahren - entscheidend absetzen konnte er sich aber nicht.

Stattdessen kam Norris Schritt für Schritt näher und setzte den Weltmeister unter Druck. Als er dann im DRS-Fenster war, zog Norris scheinbar mühelos vorbei. Verstappen versuchte zwar, das Überholmanöver in der 18. Runde noch zu kontern, musste dann aber abreißen lassen.

Am Ende war Norris vorne nicht in Verstappens Reichweite, dafür drohte zumindest von hinten keine Gefahr.