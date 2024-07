Norris über 20 Runden andauernden Knatsch mit eigenem Team: "Musste das Richtige tun"

Lando Norris (24) hatte am Sonntag zu kämpfen - mit dem eigenen Team! © AFP/Ferenc Isza

Es sei "hart" gewesen, seinen Teamkollegen Oscar Piastri (23) vorbeizulassen, räumte Norris ein: Aber er wusste, dass er "das Richtige tun musste".

Und so überließ Norris eben doch Piastri den Sieg, nach einer ausgiebigen Diskussion über den Funk wurde der Brite so langsam, dass sein Teamkollege in Runde 68 von 70 an ihm vorbeifahren konnte.

"Ich möchte nicht derjenige sein, der unfair erscheint, denn Oscar hat mir in vielen Rennen geholfen", sagte Norris: "Er ist ein besseres Rennen gefahren als ich, er hatte einen besseren Start, er hat es verdient und es ist das Richtige, das zu tun."

Ein möglicher Sieg in Budapest hatte Norris in der WM-Wertung noch näher an Titelverteidiger Max Verstappen (26) gebracht, der Niederländer landete in seinem Red Bull nur auf Platz fünf.

So geht Norris mit 76 Punkten Rückstand in das nächste Rennen am kommenden Sonntag in Spa - es ist das letzte vor der Sommerpause.