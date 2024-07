Piastri zofft sich zum Formel-1-Premierenerfolg, dahinter wütet Verstappen!

Max Verstappen (26) kam nach der ersten Runde nicht mehr in die Nähe des Siegerpodests und ließ das seinen Rennstall am Funk spüren. © Martin Divisek/Pool EPA/AP/dpa

Direkt vom Start weg versuchte Verstappen, am McLaren-Duo vor ihm vorbeizugehen. Fast gleichauf bog das Trio in die erste Kurve ein, es wurde eng. Piastri innen, Norris in der Mitte, Verstappen außen. Und der Niederländer musste einen Bogen fahren, er verließ die Strecke, kam hinter Piastri, aber vor Russell wieder zurück.

Nun begann das große Klagen und Anklagen. Norris beschwerte sich, dass Verstappen sich einen Vorteil verschafft habe. Verstappen kochte im Cockpit - und es lag nicht an den knapp 30 Grad in Budapest.

Sein Team wies in ihn an, Norris wieder passieren zu lassen, um so einer Strafe praktisch vorbeugend zu entgehen. "Okay, man kann also einfach Leute von der Strecke drängen", giftete Verstappen zurück, der bereits in Österreich mit seinem Kumpel Norris aneinandergeraten war.

Die Rangfolge beim vorletzten Rennen vor der Sommerpause war nun erstmal zementiert. Piastri, der in Österreich Zweiter geworden war, führte vor Norris, Verstappen und Hamilton.