Formel 1: Max Verstappen siegt schon wieder sensationell!

Mogyoród - Die große Sensation blieb beim Rennen der Formel 1 in Ungarn aus. Erneut siegt Max Verstappen (25) mit seinem Red-Bull-Boliden deutlich. Eine kleine Überraschung bietet das Podium mit Lando Norris (23) im McLaren aber doch.

Max Verstappen (25) siegt schon wieder - es ist das neunte Mal nach elf Rennen in diesem Jahr! © AFP/Ferenc Isza

Siebter Sieg in Serie: Formel-1-Dominator Max Verstappen stürmt unaufhaltsam seinem dritten WM-Titel entgegen und wandelt dabei auf den Spuren des großen Michael Schumacher (54).

Der Red-Bull-Pilot hat sich in Budapest auch von Ungarn-Experte Lewis Hamilton (38) nicht aufhalten lassen und wie im Vorjahr auf dem Hungaroring triumphiert. Mit sieben Erfolgen hintereinander zog Verstappen zudem mit Schumachers Bestmarke aus dem Jahr 2004 gleich.

Platz zwei holte sich wie zuletzt in Silverstone Lando Norris, Dritter wurde Sergio Perez (33) im zweiten Red Bull.

Die Fans hatten auf ein spannendes Rennen gehofft, aber Hamilton war nach seinem verschlafenen Start letztlich ohne Chance. "Tut mir leid, Leute", funkte er an die Box, nachdem er gleich zu Beginn drei Positionen verloren hatte. Am Ende wurde der Rekordweltmeister in seinem Mercedes Vierter.

Und so feierte Verstappen in der Hitze des Hungarorings vor mehr als 100.000 Fans seinen schon neunten Saisonsieg und baute seine souveräne Führung in der Gesamtwertung weiter aus, zudem stellte der Niederländer mit Red Bull einen Formel-1-Rekord auf: Verstappen und sein Teamkollege Sergio Perez haben nun die vergangenen zwölf Rennen alle gewonnen - und damit eins mehr als McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost 1988.

Nun peilt Verstappen den nächsten Meilenstein an: Die neun Siege in Serie von Sebastian Vettel (36) aus der Saison 2013.