"Größte Dummheit in zwölf Jahren": Mercedes-Funkspruch verhindert beinahe F1-Sieg!

Toto Wolff (52, M.) war in seiner Begeisterung über George Russells Führung ein wenig überschwänglich.

Denn Toto Wolff (52) war von der Aussicht auf den ersten Mercedes-Sieg in der Formel 1 seit 2022 derart begeistert, dass er Russell an einer ungünstigen Stelle via Funk gewaltig erschreckte.

"Ich habe die größte Dummheit in meinen zwölf Jahren Formel 1 gemacht! Wie ich gesehen habe, dass die kollidiert sind, habe ich den Funk aufgemacht und gesagt: 'We can win this!' Während er auf der Bremse gestanden ist von 300 auf Kurve drei", konnte der Österreicher nach dem Rennen bei ServusTV über seinen Fauxpas schon wieder schmunzeln.

Russell war in dem Moment allerdings weniger begeistert von der Aktion seines Teamchefs: "Lass mich verdammt nochmal fahren!", blaffte der Engländer am Funk zurück.

Nach dem Rennen zeigte aber auch er sich versöhnlicher: "Auf einmal hörte ich Toto schreien: 'Du kannst das gewinnen!' Ich wäre fast gecrasht, weil er mir so in die Ohren geschrien hat. Es war echt laut. Aber das zeigt auch, wie viel Leidenschaft wir alle haben."