Irrer Formel-1-Plan: Team will beim Saisonauftakt nach wenigen Runden stoppen

Melbourne (Australien) - Schon vor dem Saisonstart am 8. März kriselt es bei Aston Martin gewaltig! Der Formel-1-Rennstall hat nach der großen Regel-Revolution riesige Probleme mit seinem Motor - und denkt anscheinend sogar darüber nach, das erste Rennen in Melbourne nach wenigen Runden zu stoppen!

Aston Martin konnte die Testfahrten in Bahrain nicht wie geplant absolvieren. Probleme des Honda-Motors sorgen für den Ausfall der Batterie. © Federico Basile/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa

Schon die Testfahrten in Bahrain gerieten für den britischen Rennstall zu einer Katastrophe: Der Honda-Motor machte derartige Probleme, dass das Team die meiste Zeit beim Tüfteln in der Garage anstatt auf der Rennstrecke verbringen musste.

Wie die italienische Ausgabe von motorsport.com berichtete, sei das Motor-Drama bei Aston Martin sogar so gravierend, dass der Rennstall über eine Absage des ersten Grand Prix des Jahres nachdachte! Zum einen seinen die Motoren nicht konkurrenzfähig, zum anderen fehlen nach dem Testfahrten-Desaster wohl Ersatzteile.

Eine Absage wäre für die Formel 1, an der in dieser Saison zum ersten Mal seit 2016 wieder mehr als zehn Rennställe teilnehmen, allerdings eine imagetechnische Katastrophe und für Aston Martin daher mit hohen Strafzahlungen verbunden.

Entsprechend hat sich das Team um Teamchef Adrian Newey (67) offenbar eine ganz kuriose "Lösung" für das Problem ausgedacht: einfach so wenige Runden wie möglich absolvieren!