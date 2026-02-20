Romanze mit Model-Freundin hält kein Jahr: Liebes-Aus beim Formel-1-Weltmeister!
Großbritannien - Glück im Spiel, Pech in der Liebe: Ende des vergangenen Jahres hat sich Lando Norris (26) seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 geschnappt, privat lief es beim Briten aber offenbar weniger erfolgreich. Seine Beziehung zum portugiesischen Model Margarida Corceiro (23) ist inzwischen nämlich Geschichte.
Das vermeldete am Donnerstag zunächst der australische F1-Fotograf Kym Illman auf Instagram. "Ihr werdet morgen in der Sun darüber lesen, er hat mit seiner Freundin Magui Schluss gemacht", so der Insider.
Am Freitagmorgen zog die englische Boulevardzeitung tatsächlich nach und berichtete vom Liebes-Aus beim 26-Jährigen. Zudem bestätigt ein TikTok-Clip die Trennung anscheinend.
Darin plaudert der McLaren Pilot mit seinem Kollegen Carlos Sainz (31). Der Spanier fragt Norris, ob er und Magui "gut" seien. Die klare Antwort des F1-Champions: "Es ist vorbei." Er sei wieder "Single".
Der Rennfahrer und die Schauspielerin, die zuvor mit dem Fußballer João Félix (26) zusammen war, trafen sich seit 2023. Zwischendurch trennten sie sich bereits einmal, ehe die Liebe im Mai 2025 offiziell erneut aufflammte. Keine zwölf Monate später scheint sie aber endgültig erloschen.
Beim WM-Triumph fieberte die 23-Jährige noch in der McLaren-Box mit, zum Glückwunsch holte sich der Motorsportler direkt ein Küsschen seiner damals noch Angebeteten ab.
Gerüchte um Trennung von Lando Norris und Margarida Corceiro machten bereits die Runde
"Es gab schon seit einer Weile Anzeichen", verriet eine Quelle der Sun. "Sie haben sich im Laufe der letzten Saison immer weiter voneinander entfernt. Der größte Hinweis war wohl Bahrain (...), Lando hat eine Party gefeiert und sich bei allen, die beim WM-Titel geholfen haben, bedankt. Jeder war da und hat für Fotos posiert, nur seine Freundin Magui nicht."
Eine offizielle Bestätigung von Norris oder Corceiro steht allerdings noch aus.
Wahrscheinlich konzentriert sich der Weltmeister aktuell ohnehin voll auf die neue F1-Saison, in die der Engländer beim Auftakt-Grand-Prix in Australien am 8. März erstmals als Titelverteidiger startet.
