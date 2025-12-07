Irres Saisonfinale in der Formel 1: Norris krallt sich ersten WM-Titel!
Abu Dhabi (VAE) - Was für ein spannendes Saisonfinale in der Formel 1! Lando Norris hat die Dominanz von Max Verstappen gebrochen und sich tatsächlich zum Weltmeister gekrönt. Dabei reichte dem McLaren-Piloten beim achten Saisonsieg von Verstappen ein dritter Platz, Teamkollege Oscar Piastri und Dritter im Titelkampf-Bunde wurde Zweiter.
Schon beim Start ging es heiß her, der von der Poleposition gestartete Verstappen behielt seine Führung aber bei. Dahinter wurde es allerdings spannend: Piastri überholte seinen Teamkollegen Norris und sicherte sich den zweiten Platz hinter dem Seriensieger der vergangenen Jahre.
Norris musste sogar befürchten, seinen Platz auf dem Podium zu verlieren, was ihn bei einem Verstappen-Sieg die WM gekostet hätte, als Charles Leclerc im Ferrari ihn attackierte. Doch der Brite wehrte die Attacke ab und ließ seinen monegassischen Konkurrenten nach einem frühen Boxenstopp der beiden hinter sich.
Durch den Pitstop musste er sich allerdings durch die langsameren Konkurrenten wieder nach vorne arbeiten, während Verstappen und Piastri vorne einsam ihre Runden drehten.
Für den Versuch, Norris am Überholen zu hindern, holte sich Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda noch eine Zeitstrafe ab - doch der WM-Führende ließ sich auch von dem Red-Bull-Piloten nicht aufhalten und arbeitete sich wieder auf den dritten Platz nach vorne.
Formel 1: Konkurrenz spielt nicht für Max Verstappen mit
An der Spitze hatte Verstappen inzwischen ebenfalls den ersten Stopp eingelegt, Piastri allerdings wartete mit seinem so lange, bis der Niederländer ihn bereits wieder überholt hatte und die Führung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand gab.
Von hinten machte Leclerc weiter Druck auf Norris, kam aber bis zum Schluss nicht an dem Briten vorbei. Der Podiumsplatz reichte Norris aus - um die Winzigkeit von zwei Punkten lag er in der Endabrechnung vor Verstappen!
Dass es überhaupt noch einmal so spannend werden würde, war noch vor wenigen Wochen nicht absehbar. Doch von den letzten acht Rennen hatte Verstappen fünf gewonnen, während ein Fehler von McLaren in Las Vegas zur Disqualifikation von Norris und Piastri geführt hatte.
Auf einmal war das Titelrennen wieder offen - mit dem glücklichen Ende für Norris.
Titelfoto: Altaf Qadri/AP/dpa