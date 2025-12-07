Irres Saisonfinale in der Formel 1: Norris krallt sich ersten WM-Titel!

Abu Dhabi (VAE) - Was für ein spannendes Saisonfinale in der Formel 1 ! Lando Norris hat die Dominanz von Max Verstappen gebrochen und sich tatsächlich zum Weltmeister gekrönt. Dabei reichte dem McLaren-Piloten beim achten Saisonsieg von Verstappen ein dritter Platz, Teamkollege Oscar Piastri und Dritter im Titelkampf-Bunde wurde Zweiter.

Lando Norris im McLaren holte in einem spannenden Saisonfinale seinen ersten WM-Titel. © Altaf Qadri/AP/dpa

Schon beim Start ging es heiß her, der von der Poleposition gestartete Verstappen behielt seine Führung aber bei. Dahinter wurde es allerdings spannend: Piastri überholte seinen Teamkollegen Norris und sicherte sich den zweiten Platz hinter dem Seriensieger der vergangenen Jahre.

Norris musste sogar befürchten, seinen Platz auf dem Podium zu verlieren, was ihn bei einem Verstappen-Sieg die WM gekostet hätte, als Charles Leclerc im Ferrari ihn attackierte. Doch der Brite wehrte die Attacke ab und ließ seinen monegassischen Konkurrenten nach einem frühen Boxenstopp der beiden hinter sich.

Durch den Pitstop musste er sich allerdings durch die langsameren Konkurrenten wieder nach vorne arbeiten, während Verstappen und Piastri vorne einsam ihre Runden drehten.

Für den Versuch, Norris am Überholen zu hindern, holte sich Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda noch eine Zeitstrafe ab - doch der WM-Führende ließ sich auch von dem Red-Bull-Piloten nicht aufhalten und arbeitete sich wieder auf den dritten Platz nach vorne.