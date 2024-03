Jetzt mischt er die Formel 1 auf: Ferrari-Wunderkind (18) versemmelte Führerscheinprüfung!

Der 18-jährige Oliver Bearman feierte gerade ein fulminantes Formel-1-Debüt. Zuvor lief bei ihm aber nicht alles hinter dem Steuer eines Autos glatt.

Von Aliena Rein

Chelmsford (England) - Mit gerade einmal 18 Jahren mischte er am vergangenen Wochenende die Formel 1 auf: Oliver Bearman kam am Samstag zu seinem unverhofften Debüt in der Königsklasse und fuhr direkt auf Platz sieben. Im echten Leben klappte bei ihm aber nicht immer alles auf Anhieb: Er flog durch seine Führerscheinprüfung!

Oliver Bearman (18) bestand mit 17 seinen Führerschein - allerdings erst im zweiten Anlauf, obwohl er schon in der Formel 3 unterwegs war © GIUSEPPE CACACE / AFP Weil Ferrari-Pilot Carlos Sainz (29) am Blinddarm operiert werden musste, sprang Nachwuchsfahrer Bearman spontan ein, wurde zum drittjüngsten Formel-1-Starter aller Zeiten - und ließ sogleich Superstar Lewis Hamilton (39) hinter sich. Ein famoses Debüt - doch nicht immer lief am Steuer eines Fahrzeugs alles so glatt für den 18-Jährigen! Wie sein Fahrlehrer David Currey (52) in der Sun enthüllte, scheiterte Bearman nämlich bei seinem ersten Versuch, die Führerscheinprüfung abzulegen. Formel 1 Machtkampf! Verstappen setzt Red Bull unter Druck: Entweder ER bleibt oder ICH gehe "Er hat mich über Instagram kontaktiert, weil ich im Dorf seiner Familie wohne. Anhand seiner Bilder konnte ich sehen, dass er zu der Zeit ein F3-Fahrer war", erinnerte sich Currey an den ersten Kontakt mit Bearman. "Er hatte seine Prüfung zuvor wegen eines Fehlers an der Ampel nicht bestanden." Was genau das bedeutet, wisse er aber nicht: "Ich bin mir nicht sicher, ob es für das Überfahren einer gelben Ampel war. Vielleicht hat er nicht angehalten. Oder es könnte daran gelegen haben, wie er an der Ampel positioniert war. Als er durchfiel, dachte er ein bisschen: 'Was zum Teufel'", plauderte der Fahrlehrer aus dem Nähkästchen. Deshalb heuerte der frischgebackene Formel-1-Fahrer Currey an, die beiden absolvierten eine zweistündige Übungsstunde und Bearman bestand seine Prüfung im Oktober 2022 im zweiten Anlauf.

Fahrlehrer von Formel-1-Shootingstar Oliver Bearman: "Ein toller Junge"