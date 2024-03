Not-OP bei Ferrari-Star! Dieser unbekannte Teenager ersetzt ihn

Eigentlich fährt der junge Engländer in der Nachwuchsserie Formel 2 für das Prema Racing Team, wo er 2023 den sechsten Platz in der Gesamtwertung belegte.

Für den Drittplatzierten des ersten Rennens vor einer Woche in Bahrain rückt der gerade einmal 18-jährige Oliver Bearman ins Scuderia-Cockpit.

Im Krankenhaus realisierten die Ärzte später, dass er nicht nur an der befürchteten Magenverstimmung leidet, sondern umgehend operiert werden muss.

Am Tag darauf verbesserte sich sein Zustand jedoch nicht - eher im Gegenteil. "Ich glaube nicht, dass ich je einen schlimmeren Tag im Rennwagen erlebt habe", gestand Sainz demzufolge nach dem ersten Trainingstag.

Laut dem Motorsport-Magazin Speedweek klagte der zweifache GP-Gewinner bereits am Mittwoch über Unwohlsein und musste daraufhin alle Medientermine absagen.

Ein entzündeter Blinddarm beförderte den 29-jährigen Spanier kurzfristig unters Messer. Allerdings sei die OP mittlerweile gut überstanden und er erhole sich nun im Krankenhaus, wie der Formel-1-Rennstall am Freitag bekannt gab.

Oliver Bearman (18) wird in Saudi-Arabien sein Formel-1-Debüt feiern. © Giuseppe Cacace/AFP

Bearman durfte laut Speedweek bereits in der vergangenen Saison einige Runden im Ferrari-Boliden auf der heimischen im italienischen Fiorano nahe dem Stammwerk in Maranello drehen, ehe er beim Partnerteam Haas in Mexiko und Abi Dhabi auch schon zu Trainingseinsätzen kam.

"Ich weiß, dass ich dafür bereit wäre. Ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe, aber natürlich wäre die Vorbereitung sehr wichtig und in erster Linie geht es darum, in der Formel 2 einen guten Job zu machen. Aber ich bezweifle keineswegs, dass ich bereit bin, sollte man mich brauchen", erklärte der Brite vor der Saison.

Jetzt ergibt sich die Möglichkeit in der Königsklasse. Sollte er die Verantwortlichen in Dschidda überzeugen, könnte er in den kommenden Jahren vielleicht im Schatten eines Landsmannes reifen.

Denn zur nächsten Saison wechselt bekanntlich Lewis Hamilton (39) von Mercedes zu Ferrari, wo er Sainz beerben wird. Der Madrilene sucht hingegen noch einen neuen Rennstall.