Kampf gegen Krebs verloren! Formel-1-Legende Jordan ist tot

Dublin (Irland) - Eddie Jordan zählt zu den schillerndsten Figuren der Formel-1-Welt . Doch nun herrscht große Trauer um Irlands Motorsport-Legende, die im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Das teilte die Familie des Ex-Rennfahrers am heutigen Donnerstagvormittag mit.

Eddie Jordan verstarb im Alter von 76 Jahren. © Peter Powell/EPA/dpa

"Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Eddie Jordan OBE, dem ehemaligen Formel-1-Teambesitzer, TV-Experten und Unternehmer, bekannt", heißt es nach Angaben mehrere Medien in einer Erklärung der Angehörigen.

Demnach sei er seiner Krebserkrankung erlegen, mit der er zu kämpfen hatte: "Er starb friedlich im Kreise seiner Familie in Kapstadt in den frühen Morgenstunden des 20. März 2025 im Alter von 76 Jahren, nachdem er in den vergangenen zwölf Monaten gegen eine aggressive Form von Prostatakrebs gekämpft hatte."

Der frühere Teambesitzer war im Dezember des vergangenen Jahres mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit gegangen, ließ einst im Podcast "Formula For Success" aufhorchen.