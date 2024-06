Lewis Hamilton offenbart Nahtod-Erfahrung: "Du kommst da niemals wieder raus"

Hawaii - Als langjähriger Formel-1-Pilot hat Lewis Hamilton (39) schon den einen oder anderen gefährlichen Moment auf der Rennstrecke erlebt. Doch seine bedrohlichste Erfahrung erlebte der siebenmalige Weltmeister in einer völlig anderen Sportart - nämlich beim Surfen!

Lewis Hamilton (39) ist nicht nur hinterm Steuer rasant unterwegs. © Luca Bruno/AP

Lewis Hamilton steht auf Adrenalin! Der Rennfahrer scheut nicht nur beruflich das Risiko nicht, sondern sucht auch im Privatleben den Nervenkitzel durch Hobbys wie Fallschirmspringen oder Surfen.

In der YouTube-Show "Hot Ones", in der die Gäste neben der Herausforderung, zahlreiche extrem scharfe Chicken-Wings zu essen, aus ihrem Leben plaudern, packte der Brite jetzt über eine Nahtoderfahrung aus, die er vor rund zehn Jahren hatte.



Er sei mit Surf-Profi Kelly Slater 2014 auf Hawaii unterwegs gewesen, erinnerte sich Hamilton. Dieser habe ihn noch vor den rund sechs Meter hohen Wellen gewarnt: "Du kommst da niemals wieder raus, du bist verrückt!", habe der mehrfache Surf-Weltmeister ihm gesagt.

"Und als ich anfing hineinzupaddeln, wurde ich in diese Todeszone gesogen", schilderte der 39-Jährige den Vorfall. "Ich drehte mich um und sah diese Reihe aus vier Wellen auf mich zukommen."