Nach 15 Jahren! Toyota kehrt in die Formel 1 zurück

Motoren werden die Japaner also nicht an Haas liefern, in diesem Bereich arbeiten die US-Amerikaner weiterhin mit Ferrari zusammen. Bis 2028 sind die Italiener dafür zuständig, Haas mit Motoren auszustatten.

Von 2002 bis 2009 war Toyota mit einem eigenen Team in der Formel 1 am Start. In dieser Zeit fuhr unter anderem Ralf Schumacher (49) für die Japaner, er landete in seinen drei Saisons dort dreimal auf dem dritten Platz.

Mit Timo Glock (42) ging ein weiterer deutscher Fahrer zwei Jahre lang für Toyota Racing an den Start, er schaffte es ebenfalls dreimal aufs Podest und holte dabei sogar zwei zweite Plätze.

Für einen Grand-Prix-Sieg reichte es für Toyota in den insgesamt acht Jahren in der Formel 1 aber nie.