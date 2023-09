"Nur für Wikipedia": Wolff zeigt sich bei Verstappen-Sieg als schlechter Verlierer

Monza - Ist er etwa ein schlechter Verlierer? Max Verstappen (25) und Red Bull liefern in diesem Jahr die möglicherweise beste Formel-1 -Saison aller Zeiten ab. Doch Mercedes-Chef Toto Wolff (51) hat nur wenig lobende Worte dafür übrig.

Zehn Siege in Serie: Max Verstappen (25) feierte in Monza einen Meilenstein. © BEN STANSALL / AFP

Beim Großen Preis von Italien in Monza am vergangenen Sonntag knackte Max Verstappen eine besondere Bestmarke: Mit seinem zehnten Sieg in Folge sicherte er sich den Rekord der meisten Siege hintereinander, den zuvor Sebastian Vettel (36) gehalten hatte.

Doch Toto Wolff, Chef des Konkurrenz-Rennstalls Mercedes, beeindruckt das wenig. Nach dem Rennen in Monza kommentierte er Verstappens neuen Rekord bei Sky Sports mit: "Ich weiß nicht, ob er sich für diesen Rekord interessiert. Es ist jedenfalls nichts, was für mich wichtig wäre, keine dieser Zahlen."

Rumms! Ein etwas unterwältigendes Statement für einen erstmals erreichten Meilenstein. Doch Wolff legte noch einen drauf: "Das ist für Wikipedia, das liest sowieso niemand."

Ob der 51-Jährige das genauso formuliert hätte, wenn einer seiner eigenen Fahrer Vettels Bestmarke geknackt hätte?