Schubser und Pannen-Interview: Mega-Frust bei Formel-1-Star!

Katar - Nach einem vielversprechenden Start in die Saison läuft bei Formel-1-Fahrer Lance Stroll (24) seit Monaten nicht mehr viel zusammen. Vor drei Wochen konnte der Aston-Martin-Pilot nach einem Crash im Qualifying beim Singapur-Grand-Prix nicht einmal an den Start gehen , nun verlor er nach einem weiteren verpatzen Qualifying völlig die Nerven.

Lance Stroll (24) hat aktuell wenig Grund zur Freude. © KARIM JAAFAR / AFP

Beim Großen Preis von Katar, wo sich Max Verstappen (26) in Sprintrennen am Samstag bereits zum dritten Mal in Folge zum Weltmeister krönen kann, flog Stroll bereits in der ersten Runde des Qualifyings raus - gerade einmal von Platz 17 aus darf der 24-Jährige am Sonntag an den Start gehen.

Am Auto lag es nicht, schließlich konnte Teamkollege Fernando Alonso (42) das Qualifying auf Rang vier beenden. Ob das der letzte Tropfen war, der Strolls Fass zum Überlaufen brachte?

Nach seinem schwachen Auftritt auf der Rennstrecke fingen Kameras ein, wie der Kanadier wutentbrannt in Richtung Garage des Rennstalls stürmte - und dabei ein Teammitglied schubste!

Der Mann, bei dem es sich offenbar um einen Physiotherapeuten handelte, versuchte Stroll zu beruhigen, als dieser in die Box kam, doch der 24-Jährige entzog sich ihm. Gemeinsam liefen sie in Richtung Garage, doch kurz bevor sie sich außerhalb Kamerareichweite begaben, schubste Stroll den Mitarbeiter gut sichtbar weg.