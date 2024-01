Sorge beim Weltmeisterteam? Red Bull fliegt durch Crashtest!

Cranfield (England) - Das neue Jahr steht erst in den Startlöchern, doch die Vorbereitungen auf die anstehende Formel-1-Saison laufen schon seit Wochen auf Hochtouren. Doch der neue RB20, mit dem Titelverteidiger Max Verstappen (26) seine vierte Weltmeisterschaft in Folge einfahren will, ist dazu noch nicht in der Lage - er fiel beim Crashtest durch!