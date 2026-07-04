Sprint-Sieg für Antonelli! Formel-1-Wunderkind bleibt an der WM-Spitze

Silverstone (Großbritannien) - Nach einem anfangs engen Duell mit Lokalheld Lewis Hamilton hat WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli souverän das vierte Sprintrennen des Jahres in Silverstone gewonnen. Der 19-jährige Italiener setzte sich beim Kurz-Event über 100 Kilometer mit 2,7 Sekunden Vorsprung auf den englischen Pole-Setter im Ferrari durch und baute seine Führung in der Formel-1-Wertung aus.

Lewis Hamilton (41, l.) startete zur Freude der englischen Fans in Silverstone von der Pole Position. Den Sieg im Sprint holte sich aber Kimi Antonelli (19, Mitte). © Darko Bandic/AP/dpa

"Sehr beeindruckend, sehr gut gemacht", bekam Antonelli nach der Zieldurchfahrt Lob von der Mercedes-Box. Für den Teenager war es der erste Sprint-Erfolg in seiner noch jungen Karriere. "Das Momentum ist da, wir machen einen tollen Job mit dem Team", meinte Antonelli. "Wir müssen aber weiter Leistung abliefern."

Auf dem dritten Platz landete im McLaren Weltmeister Lando Norris, der im Vorjahr den Grand Prix von Großbritannien gewonnen hatte. Für den in dieser Saison punktlosen Nico Hülkenberg gab es im Audi als 13. weiter nichts zu holen. Nur die ersten acht Fahrer des Sprints bekommen Zähler.

Hamilton verteidigte noch auf den ersten Metern seine Pole Position gegen Antonelli. Der Italiener blieb aber am Heck des siebenmaligen Weltmeisters hängen.

Das Führungsduo setzte sich früh von den Verfolgern um den vierfachen Champion Max Verstappen im Red Bull ab, der am Ende Sechster wurde.