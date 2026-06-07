Mercedes-Wunderkind schreibt Formel-1-Geschichte! Monaco-Drama für Verstappen

Monaco - Das Formel-1-Märchen von Kimi Antonelli (19) geht weiter! Im Alter von gerade einmal 19 Jahren und 286 Tagen hat das Mercedes-Wunderkind sich zum jüngsten Sieger des Großen Preises von Monaco gekrönt. Max Verstappen (28) erlebte hingegen einen Tag zum Vergessen.

Kimi Antonelli (19) ist neuer Rennkönig von Monaco. © Philippe Magoni/AP/dpa

Auf dem Stadtkurs im Fürstentum kam der junge Italiener Antonelli an diesem Sonntag vor Ferrari-Pilot Lewis Hamilton (41) sowie Red-Bull-Fahrer Isack Hadjar (21) ins Ziel, behielt dabei von Beginn an die Nerven und stellte mit fünf Siegen in Serie aus den ersten sechs Rennen zudem einen neuen Rekord auf.

Für Vierfach-Weltmeister Verstappen wurde das Rennen indes ein regelrechtes Debakel: Beim Start des Glamour-GP blieb der durch das Qualifying auf Platz zwei gesetzte Niederländer nämlich zunächst stehen und musste zusehen, wie ihn das ganze Feld überholte, ehe sein Bolide schließlich doch ins Rollen kam.

Als Letzter unterwegs, setzte der 28-Jährige das Rennen entlang Luxus-Hotels, Casinos und Jachten jedoch nicht weiter fort, sondern kam am Ende der ersten Runde in die Box, wo sein Wagen schließlich abgestellt wurde.