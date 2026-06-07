Mercedes-Wunderkind schreibt Formel-1-Geschichte! Monaco-Drama für Verstappen
Monaco - Das Formel-1-Märchen von Kimi Antonelli (19) geht weiter! Im Alter von gerade einmal 19 Jahren und 286 Tagen hat das Mercedes-Wunderkind sich zum jüngsten Sieger des Großen Preises von Monaco gekrönt. Max Verstappen (28) erlebte hingegen einen Tag zum Vergessen.
Auf dem Stadtkurs im Fürstentum kam der junge Italiener Antonelli an diesem Sonntag vor Ferrari-Pilot Lewis Hamilton (41) sowie Red-Bull-Fahrer Isack Hadjar (21) ins Ziel, behielt dabei von Beginn an die Nerven und stellte mit fünf Siegen in Serie aus den ersten sechs Rennen zudem einen neuen Rekord auf.
Für Vierfach-Weltmeister Verstappen wurde das Rennen indes ein regelrechtes Debakel: Beim Start des Glamour-GP blieb der durch das Qualifying auf Platz zwei gesetzte Niederländer nämlich zunächst stehen und musste zusehen, wie ihn das ganze Feld überholte, ehe sein Bolide schließlich doch ins Rollen kam.
Als Letzter unterwegs, setzte der 28-Jährige das Rennen entlang Luxus-Hotels, Casinos und Jachten jedoch nicht weiter fort, sondern kam am Ende der ersten Runde in die Box, wo sein Wagen schließlich abgestellt wurde.
Motorschaden! Max Verstappen muss aufgeben
Als Grund dafür machte der Vierfach-Weltmeister technische Probleme am Motor aus: "Ja, schade schon. Ja, da war es natürlich schon das Gefühl, vom Motor her nicht gut, und dann natürlich, ja, ersten paar Meter keine Power, und dann danach hat es sich natürlich sehr schlecht angefühlt, also motormäßig", erklärte er sichtlich enttäuscht nach dem Blitz-Aus.
Dieser Rückschlag stellt für Verstappen damit den bisherigen Tiefpunkt einer Saison dar, in der bislang so gut wie nichts zusammenpasst.
Er liegt weit hinter seinen eigenen Erwartungen zurück, konnte bisher keines der sechs Rennen gewinnen. Entsprechend liegt der Rückstand auf WM-Leader Antonelli nun bei 113 (!) Punkten.
Erstmeldung von 15.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.40 Uhr
Titelfoto: Fotomontage (2): Philippe Magoni/AP/dpa, David Davies/PA Wire/dpa