Straße mit Rennstrecke verwechselt? Polizei ermittelt gegen Max Verstappen!

Wie französische Medien wie France Bleu berichten, habe eine Spezialeinheit der Gendarmerie das Video begutachtet und leite nun Maßnahmen ein: Verstappen übertrat die Geschwindigkeit, hielt sich nicht ans Rechtsfahrgebot und trug zudem Kopfhörer, was in Frankreich verboten ist.

Da keine genehmigte Messung vorliegt, sondern nur Aufnahmen des Wagendisplays, ist es laut Nice Matin nicht möglich, Verstappen deshalb strafrechtlich zu belangen. Allerdings könnte ihm wohl theoretisch die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer angehängt werden.

Seinen Führerschein dürfte er aber offenbar so oder so behalten - und damit auch weiterhin die Formel 1, die am Sonntag in Verstappens niederländischer Heimat aus der Sommerpause zurückkehrt, dominieren.