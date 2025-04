Letztes Rennen noch in diesem Jahr? Formel-1-Traditionsstrecke vor dem Aus

Der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola könnte schon im Mai zum letzten Mal stattfinden. © Luca Bruno / POOL / AFP

"Es wird immer schwieriger, zwei Rennen im selben Land zu haben, weil das Interesse an der Formel 1 wächst", sagte Domenicali in einem Interview bei Radio Rai Gr Parlamento. In dem südeuropäischen Land finden jedes Jahr der Große Preis von Italien in Monza und der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola statt.

Weil aber der Vertrag von Monza noch bis 2031 läuft, Imolas Austragung hingegen nur bis 2025 garantiert ist, muss der Italiener wohl eine schwere Entscheidung treffen.

"Das ist eine Situation, der wir uns in den kommenden Monaten stellen müssen", erklärte Domenicali und machte wenig Hoffnung darauf, die Rennen in seinem Heimatland weiterhin parallel stattfinden zu lassen: "Es ist schwierig, dass dies noch lange so weitergeht."