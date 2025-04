Idealer Nachfolger: Kehrt Sebastian Vettel jetzt in die Formel 1 zurück?

Sebastian Vettel (heute 37, r.) und Helmut Marko (heute 81) 2010 beim gemeinsamen Jubel auf dem Podest in Abu Dhabi. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa

Vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien (Sonntag, 19 Uhr) sprach nämlich Dr. Helmut Marko (81) bei Sky über seine Zukunft als Motorsport-Boss von Red Bull.

Seit 20 Jahren sitzt der gebürtige Grazer nun schon beim Spitzenstall im Sattel, doch seine Ära neigt sich offenbar dem Ende entgegen: "Noch ist keine Entscheidung getroffen, aber es ist auch ganz klar: Irgendwann geht es nicht mehr - auch vom Alter her. Diese Reisestrapazen sind nicht unerheblich", erklärte der Österreicher.

Seinen idealen Nachfolger hatte der 81-Jährige auch gleich parat: "Es wäre toll, wenn einer wie Sebastian Vettel das übernehmen würde."

Der deutsche Vierfach-Weltmeister blieb dem Team, für das er selbst fünf Jahre fuhr, auch nach seinem Rücktritt eng verbunden und engagiert sich bereits im Jugendprogramm.

Daneben setzt sich der gebürtige Heppenheimer in seiner neu gewonnenen Freizeit mittlerweile mit mehreren Projekten für Umweltschutz ein, doch Marko glaubt, "dass Sebastian sich gefunden hat und jetzt weiß, was er in Zukunft machen will - und das ist in erster Linie Motorsport".