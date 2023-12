Süße Störung: Verstappens Stieftochter (4) crasht Stream!

Monaco - Was für eine niedliche Unterbrechung! Max Verstappen (26), dreifacher Formel-1-Weltmeister , streamt regelmäßig auf der Plattform Twitch. Dabei wurde er nun gestört - von Stieftochter Penelope Kvyat (4), die sich ins Bild drängte!

Max Verstappen (26) kümmert sich gemeinsam mit Freundin Kelly Piquet (35) um ihre Tochter Penelope (4). © Darron Cummings/AP/dpa

Verstappen nutzte die Saisonpause, um seine Fans daran teilhaben zu lassen, wie er mit einigen anderen einen Fußballsimulator zockte - doch schnell richtete sich das Augenmerk der Zuschauer auf eine kleine Person, die am Bildrand des Niederländers erschien!

Penelope Kvyat, Tochter von Verstappens Freundin Kelly Piquet (35), sollte eigentlich unter die Dusche, wollte sich aber bei ihrem Stiefpapa davor drücken.

"Da ist jemand nicht glücklich", schmunzelte der Rennfahrer und teilte der Vierjährigen mit, dass sie nun duschen gegen müsse.

Darauf hatte Penelope aber überhaupt keine Lust, rief mehrfach "Ich will nicht, ich will bei dir bleiben" und drückte sich weinend an den 26-Jährigen.

Der konnte sich ein Lachen nicht verkneifen, genauso wie ein Mit-Streamer, der scherzte: "So habe ich heute Morgen auch reagiert, als ich duschen gehen musste."

Verstappen bot an, dass "P" später zurückkommen könne und überzeugte die Kleine so, die Qual des Duschens über sich ergehen zu lassen.