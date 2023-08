Süßes Pärchen-Foto: Hier turtelt Mick Schumacher mit seinem Model

Aktuell genießt Mick die Sommerpause der Formel 1 in Saint-Tropez.

An der Reling einer Jacht kuscheln die beiden eng umschlungen. Währenddessen gibt der Mercedes-Ersatzpilot seiner Liebsten einen Kuss auf die Wange. Unter dem Beitrag schrieb sie ein großes "M" verziert mit einem roten Herz-Emoji.

Das dänische Model hat auch schon die Familie des Formel-1-Fahrers kennengelernt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/mickschumacher

Dass der Rennfahrer seine Partnerin und sich so innig bei Instagram zeigt, ist schon verwunderlich. Denn generell teilen die Schumachers wenig Privates. Lediglich an der Rennstrecke bekam man seine Ex-Freundin Justine Huysman, die internationales Recht an der Universität von Oslo studieren soll, zu Gesicht.

Wie die "Bild" berichtet, haben Mama Corinna (54) und Schwester Gina (26) Micks neue Liebe schon kennengelernt. Und das schon Anfang Juli, als er überraschend seine Familie besuchte.

Der 24-Jährige und seine Begleitung schauten bei den "CS-Classics" auf der eigenen Ranch in der Schweiz vorbei, kurz vor dem Formel-1-Rennen in Silverstone (England).

Demnach unterhielten sich Laila, Corinna und der jüngste Schumacher-Sprössling auf den Rängen in der Reithalle des Anwesens.

Nun darf man gespannt sein, wann Deutschlands Formel-1-Hoffnung seine neue Partnerin erstmals mit zum Motorsport-Zirkus bringt.