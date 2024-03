"Rote Flagge, rote Flagge": Formel-1-Star fleht nach Crash panisch um Hilfe

Melbourne (Australien) - Schockmoment beim Großen Preis von Melbourne! Während Ferrari vorne durch den Ausfall von Max Verstappen (26) einen ungefährdeten Doppelsieg einfuhr , krachte Mercedes-Pilot George Russell (26) in der letzten Runde in die Streckenbegrenzung. Danach herrschte Panik.

George Russell (26) musste den Melbourne-Grand-Prix in der letzten Runde aufgeben. © Hasan Bratic/dpa

Es waren nur noch wenige Kilometer bis zur Ziellinie, als Fernando Alonso (42) im Aston Martin plötzlich scharf bremste. George Russell war zum Ausweichmanöver gezwungen, verlor die Kontrolle über seinen Boliden und krachte gegen die Streckenbegrenzung.

Von dort schleuderte es sein Auto zurück auf die Rennstrecke, wo der Silberpfeil mitten auf der Fahrbahn auf seinem halb abgerissenen Reifen liegen blieb, während das Rennen hinter ihm noch weiterlief.

Eine gefährliche Situation für Russell, dessen Unterboden auch noch in Richtung Renngeschehen zeigte, der also nicht einmal sehen konnte, was hinter ihm geschah - wie gefährlich, machte der Funkspruch des 26-Jährigen danach klar.

"Rote Flagge, rote Flagge, rote Flagge! Ich bin in der Mitte der Strecke!", rief der Brite panisch.

"Rote Flagge, rote Flagge! Rot, rot, rot, rot, rot", wiederholte er immer wieder. "Ich bin in der Mitte, rot! Verdammte Scheiße", funkte Russell an sein Team.