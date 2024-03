Vom OP-Tisch aufs Treppchen: Ferrari-Pilot Sainz gewinnt Formel-1-GP von Australien

Ferrari feierte in Australien einen Doppelsieg. Sainz (rechts) fuhr als Erster über die Ziellinie, sein Teamkollege Charles Leclerc folgte. Das musste natürlich gefeiert werden. © Scott Barbour/AP/dpa

Nach seiner 35. Karrierepole kam der Niederländer Verstappen beim Start noch bestens weg und führte das Feld in die erste Kurve. Doch schon in Runde zwei zog Sainz an ihm vorbei. "Ich habe den Wagen verloren, echt schräg", funkte Verstappen an die Box und klang erstmal nicht beunruhigt.

Das änderte sich schnell. "Da ist Rauch, blauer Rauch, Feuer, Feuer", alarmierte der 26-Jährige in der vierten Runde den Kommandostand. Der Red Bull wurde immer langsamer und bis ans Ende des Feldes durchgereicht. Flammen schossen aus dem rechten Hinterrad, als Verstappen seinen Wagen in die Garage steuerte.

Die Crew löschte sofort das Feuer, doch der Weltmeister musste sein Auto schon nach fünf Runden abstellen. "Sobald die Lichter ausgingen, klemmte die rechte Bremse. Es war sehr schwerfällig", erklärte der Red-Bull-Pilot sein Aus.

Für Verstappen war es der erste Ausfall seit 2022. Damals hatte ihn ebenfalls ein Benzinleck in Melbourne gestoppt.