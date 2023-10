Verstappen weiter auf Rekordkurs: Formel-1-Champion verbessert eigene Bestmarke

Mexico City - Max Verstappen hat seinen Siegeszug in der Formel 1 fortgesetzt und einen weiteren Rekord aufgestellt.

Der deutsche Haas-Pilot Nico Hülkenberg beendete seinen 200. Grand Prix in der Königsklasse auf dem 13. Platz und verpasste knapp die Punkteränge.

Durch den 51. Sieg seiner Karriere zog der Red-Bull-Pilot in der "ewigen" Bestenliste mit Alain Prost gleich.

Der Weltmeister gewann am Sonntag den Großen Preis von Mexiko, mit seinem 16. Saisonsieg verbesserte der Niederländer seine eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr.

Zu diesem Zeitpunkt führte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull den Grand Prix an.

Kevin Magnussen verlor in der 33. von 71 Runden die Kontrolle über seinen Boliden. © IMAGO / Motorsport Images

Nach einem Crash von Nico Hülkenbergs Haas-Teamkollege Kevin Magnussen war das Formel-1-Rennen in Mexiko unterbrochen worden.



Der Däne verlor in der 33. von 71 Runden die Kontrolle über seinen Wagen und schlug in Kurve neun in die Streckenbegrenzung ein.

Magnussen konnte aus seinem Haas selbstständig aussteigen, der Wagen fing aber noch Feuer.

Den TV-Bildern nach brach vermutlich etwas am Heck des Autos. Das Safety Car kam auf den Asphalt, ehe die Rote Flagge geschwenkt wurde.

Die Autos mussten erstmal an die Box zurückkehren.