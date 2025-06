McLaren-Debakel in Kanada: Russell durchbricht Dominanz

Während es im Papaya-Team und damit im Fight um die WM-Spitze in der Formel 1 mächtig knallte fuhr Russell den ersten Saisonsieg für Mercedes ein. Bemerkenswert vor allem: Die beiden McLaren-Stars hatten mit der Spitze in Montréal nichts zu tun.

Sein Teamkollege wurde immerhin Vierter, stand nach Rennende aber mit blassem Gesicht und leerem Blick in der Boxengasse. Der Super-GAU bei McLaren war lange erwartet worden, in Montréal war es nun soweit.

George Russell feiert seinen Sieg in Kanada. © Christinne Muschi/The Canadian Press/AP/dpa

Mit seinem Sieg durchbrach Russell im zehnten Saisonrennen zudem die Dominanz von Red-Bull-Star Verstappen und McLaren. Zuvor hatten nur sie gewonnen, Russell belohnte sich für sein bislang starkes Jahr im Schatten der drei.

Im Hinblick auf seine Zukunft ist sein vierter Karrieresieg goldwert, sein Vertrag bei Mercedes läuft bislang am Saisonende aus. "Es ist super, wieder ganz oben zu stehen, das letzte Mal ist lange her", sagte Russell, "aber ich will nicht zu viele Hoffnungen schüren. Unser Auto funktioniert eben gut in diesen kühleren Bedingungen. Wir genießen das, die Zeit wird zeigen, wie es weitergeht."

Im Kampf um die WM-Spitze verpasste Norris indes sich selbst einen Wirkungstreffer, der Kontakt mit Piastri wirft ihn weit zurück: 22 Punkte Vorsprung hat der Spitzenreiter aus Australien nun.

Auf den Plätzen fünf und sechs folgten die Ferrari-Piloten Charles Leclerc (27) und Lewis Hamilton (40). Der Emmericher Nico Hülkenberg (37) durfte sich nach seinen überraschenden Punkten zuletzt in Spanien erneut über Zählbares freuen. In seinem Sauber wurde der 37-Jährige hinter Fernando Alonso (Aston Martin) Achter.