Ups! Name von zukünftigem Audi-Formel-1-Team in einigen Ländern illegal!

Schweiz - Damit haben die Ingolstädter sicher nicht gerechnet. Ihr zukünftiges Formel-1-Team hat einige unerwartete Probleme. Der vorübergehende Name, bis Audi komplett das Ruder übernimmt, ist wohl in einigen Ländern illegal.

Mit Audi werden ab 2026 wieder zwei deutsche Autohersteller in der Formel 1 vertreten sein. Das gab es zuletzt 2009 mit BMW (BMW Sauber) und Mercedes (McLaren-Mercedes). Mercedes hat mittlerweile ein eigenes Werksteam. © John THYS / AFP

Der Schweizer Rennstall "Sauber Motorsport", der die letzten Jahre in der Formel 1 mit dem Namenssponsor Alfa Romeo in der Königsklasse vertreten war, wird von Audi bereits unterstützt, aber erst in der Saison 2026 komplett übernommen.

Ehe Audi ein offizielles Werksteam in der Formel 1 hat, wird der deutsche Automobilhersteller seine Anteile an Sauber schrittweise erhöhen.

Da Alfa Romeo natürlich nicht mit Audi konkurrieren will, zogen sich die Italiener komplett aus dem Team zurück, weshalb ein neuer Name hermusste: "Stake F1 Team Kick Sauber".

So der Name auf der offiziellen Meldeliste der FIA Mitte Dezember. Nun ist der Name schon wieder Geschichte und nicht nur das, er macht juristische Probleme.

Denn zum offiziellen Teamrelease auf Instagram zusammen mit Rapper Drake nannte sich das Team nur noch "Stake F1 Team". Der traditionsreiche Name Sauber entfällt, sehr zum Ärger eingefleischter F1-Fans!