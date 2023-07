24.07.2023 06:18 1.125 Verstappen gewinnt F1-Pokal, doch ein anderer macht ihn direkt kaputt

Das ist bitter! In der Formel 1 hat Max Verstappen am Sonntag den neunten Pokal in diesem Jahr gewonnen - und der Zweitplatzierte Lando Norris zerstört.

Von Max Patzig

Mogyoród - Das ist bitter! In der Formel 1 hat Max Verstappen (25) am gestrigen Sonntag den neunten Pokal in diesem Jahr gewonnen - und der Zweitplatzierte Lando Norris (23) hat diesen nur Sekunden später zerstört. Hier war der Pokal von Max Verstappen (25) noch heil ... © AFP/Attila Kisbenedek Der Vergleich "Wie ein Elefant im Porzellanladen" liegt hier quasi auf der Hand! Lando Norris hat am gestrigen Sonntag den Porzellan-Pokal von Formel-1-Champion Max Verstappen kaputtgemacht, weil er etwas zu unachtsam war - und eine sehr eigene Art hatte, seinen zweiten Platz zu feiern. Während alle Piloten einen Daumen auf die geöffnete Champagnerflasche halten und kräftig schütteln, um sie zum Spritzen zu bringen, geht Norris etwas rabiater vor: Er stößt sie jedes Mal voller Kraft auf dem Boden auf! Formel 1 Formel-1-Kracher: Sky zeigt nächstes Rennen kostenfrei im Netz! Doch der 23-jährige Brite wollte sich dafür offenbar nicht allzu weit bücken. Er stieß die Flasche einfach gegen das Podium, ausgerechnet neben Verstappens Trophäe. Dann kam es, wie es kommen musste. Der Preis, der übrigens nur in Ungarn aus Porzellan und sonst aus robusteren Materialien besteht, kippte nach vorn und zerbrach in zwei Teile. Nach kurzer Zeit bestand die Trophäe dann aus zwei Teilen. © AFP/Attila Kisbenedek Die Bruchstelle war deutlich zu erkennen. © dpa/AP/MTI/Zsolt Czegledi Der Pokal-Unfall auf Videos Neuer Rekord für Max Verstappen und Red Bull Lando Norris (23) hielt seinen Pokal nach dem Fauxpas ganz fest, damit nicht noch ein weiteres Unglück geschehen konnte. © AFP/Attila Kisbenedek Lando Norris selbst sieht die Schuld nicht so ganz bei sich, wie er mit einem leichten Lächeln zu den TV-Kameras sagte: "Max hat ihn [den Pokal, Anm. d. Red.] zu nah an den Rand gestellt. Und dann ist er runtergestürzt. Ist nicht mein Problem - ist ja seiner." Sein McLaren-Team war da schon geständiger und entschuldigte sich beim Sieger des Ungarn-Rennens sowie seinem Rennstall: "Es tut uns so, so leid... @redbullracing und @Max33Verstappen!" Red Bull antwortete trocken auf Twitter: "Rekord gebrochen, Trophäe zerbrochen." Der Rekord, auf den das Team mit dem Tweet anspielt, ist dabei schon einige Jahre alt gewesen und am Sonntag getoppt worden: Mit zwölf Siegen in Folge haben die Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez (33) nämlich die Serie von Ayrton Senna (1960-1994) und Alain Prost (68) aus dem Jahr 1988 übertrumpft. Für Verstappen selbst war dies der siebte Sieg in Folge. Damit zog er mit Michael Schumachers (54) Erfolg im Jahr 2004 gleich.

Titelfoto: Montage: AFP/Attila Kisbenedek (2)