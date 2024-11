Verstappen knackt nächste Formel-1-Bestmarke: Diesen Rekord ist Schumi jetzt los!

Max Verstappen (27) feierte in Brasilien einen überragenden Rennsieg. © Andre Penner/AP/dpa

Denn Verstappen steht seit dem heutigen Montag exakt 897 Tage in Folge an der Spitze der Fahrerwertung - Schumi brachte es von 2000 bis 2003 auf genau 896 Tage am Stück als Führender.

Nächster Verstappen-Rekord! Der Niederländer bewies mit seinem 62. Formel-1-Sieg mal wieder, dass er der wohl beste Fahrer seiner Generation ist und man ihn niemals abschreiben darf.

Das allein ist aber nicht, was den Brasilien-Sieg so besonders macht: Er ist jetzt einer von nur vier Fahrern, die einen Grand-Prix-Sieg von Startplatz 17 aus holen konnten, zuletzt gelang das Kimi Räikkönen (45) 2005 in Japan.

Darüber hinaus hat der 27-Jährige jetzt von zehn verschiedenen Startpositionen aus gewonnen und korrigierte damit seine eigene Bestmarke nach oben.