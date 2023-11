Verstappen siegt in Las Vegas und stellt Vettel-Bestmarke ein

Trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe beim Crash-Spektakel mit drei Safety-Car-Phasen krönte der Weltmeister seine Aufholjagd in Las Vegas. Der Red-Bull-Pilot verwies vor der Glitzerkulisse Charles Leclerc (26) im Ferrari auf den zweiten Platz und zog mit seinem 53. Grand-Prix-Erfolg mit Sebastian Vettel (36) gleich. "Trotz Platz zwei habe ich den Kampf sehr genossen, aber ich hätte natürlich gerne gewonnen", sagte Leclerc. "Es hätte kein besseres Rennen in Las Vegas geben können."

Im weißen Elvis-Presley-Gedächtnisoverall trällerte Showkritiker Max Verstappen (26) noch in seinem unschlagbaren Red Bull den Gassenhauer "Viva Las Vegas" vom "King of Rock 'n' Roll". Im Lichtermeer der Zockermetropole hat der Motorsport-Purist aus den Niederlanden seine Formel-1-Rekordserie mit dem 18. Saisonsieg ausgebaut.

Nachdem die Startaufstellung mit Promidichte bis zum Anschlag von Shaquille O’Neal (51) bis Rihanna (35), geräumt war, erloschen die Roten Ampeln - und die Action begann. Verstappen übernahm mit einem resoluten Manöver gleich in der ersten Kurve die Führung von Leclerc, der seine fünfte Poleposition in diesem Jahr herausgefahren hatte. Allerdings rutschte der Weltmeister im Red Bull beim Überholen mit dem Ferrari neben die Piste.

Der dreimalige Weltmeister Verstappen, der an diesem für die US-amerikanischen Formel-1-Rechteinhaber so wichtigen Wochenende immer wieder die Eventisierung kritisiert hatte, war von der Fahrerparade allem Augenschein nach nur mäßig begeistert.

Die Show muss stimmen - vor allem in Las Vegas, wo die Formel 1 zuletzt 1982 gefahren war. Schon mehr als zwei Stunden vor dem Rennstart wurden die Fahrer auf der Start-Ziel-Geraden von einem Ansager dem Publikum lautstark vorgestellt, ehe sie unter anderem in Straßenkreuzer stiegen und sich von den Fans auf den Tribünen feiern ließen.

Der Stadtkurs in Vegas ist allemal spektakulär. © CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Auf dem frischen Asphalt drehten sich hinten Fernando Alonso (42) im Aston Martin, Valtteri Bottas (34) im Alfa Romeo und Carlos Sainz (29) im zweiten Ferrari. Das Virtuelle Safety-Car wurde eingesetzt, um Trümmerteile von dem Kurs zu entfernen.

In der vierten Runde musste das wirkliche Safety-Car ausfahren. Lando Norris (24) verlor vor Kurve zwölf die Kontrolle über seinen McLaren, drehte sich, schlitterte an der Leitplanke entlang und krachte im Notausgang in die Bande. "Ich bin ok", funkte der Engländer, stieg selbstständig aus seinem Wagen und wurde später im Krankenhaus eingehend untersucht.

Der packende Auftakt war ganz nach dem Geschmack der Veranstalter, die sich im Auftakttraining blamiert hatten. Wegen der defekten Abdeckung eines Wasserschachts war die erste Einheit schon nach 19 Minuten abgesagt worden. Die Reparaturen zogen sich so lange hin, dass die Fanzonen geräumt wurden und die Piloten vor einer nächtlichen Geisterkulisse das zweite Training absolvierten.

Eine Kanzlei aus Las Vegas hat bereits eine Sammelklage für 35.000 Tageskartenbesitzer eingereicht. Es geht um rund 30.000 Dollar (etwa 27.500 Euro) Schadenersatz pro Person. Die Veranstalter meldeten die drei Grand-Prix-Tage indes mit 315.000 Fans wunschgemäß ausverkauft.