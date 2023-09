Verstappen abgestürzt: Carlos Sainz beendet Rekord-Serie des Weltmeisters

Verstappen und Perez indes kämpften mit dem herumrutschenden Red Bull, der sonst auf jeder Strecke so gut funktioniert. "Es ist, als würde ich auf Eis fahren", funkte Verstappen zwischendurch an die Box.

Und der Weltmeister-Rennstall war meilenweit vom Treppchen entfernt. Nach zuletzt zehn Siegen in Serie rollte Verstappen als Fünfter ins Ziel, Teamkollege Sergio Perez (33) wurde bloß Achter - nur ein paar WM-Pünktchen also für das Team, das die Formel 1 seit Jahresbeginn im Schwitzkasten hatte.

Die beiden Ferraris konnte am Start ihre Position verteidigen. © Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Auf den Titelkampf hat das alles keine großen Auswirkungen, Verstappen führt nach wie vor mit großem Vorsprung auf Perez. Nicht beim Rennen am kommenden Sonntag in Japan, wohl aber beim darauffolgenden Grand Prix in Katar (8. Oktober) könnte der Niederländer seinen dritten Titel in Serie perfekt machen.

Schon vor dem Rennen hatte Verstappen gar nicht erst über seine Siegchancen reden wollen, im Qualifying war er bereits vor dem finalen Abschnitt gescheitert. "Das kann man vergessen", sagte er, "auf anderen Strecken geht es vielleicht, aber hier kannst du nicht überholen."

Von Rang elf machte Verstappen die ersten Positionen allerdings recht früh gut, nach sechs Runden war er Achter. Ganz vorne hatte sich ebenfalls gleich am Start etwas getan.

Charles Leclerc (25), auf den weichen Reifen im Vorteil, zog vor der ersten Kurve an George Russell (25) im Mercedes vorbei, Ferrari absolvierte die ersten Runden mit einer Doppelführung. Sainz vor Leclerc, dahinter Russell, Norris und Hamilton.